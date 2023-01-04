ضمن فعالية خاصة أقامتها في الحديقة السياحية في جليب الشيوخ، كرمت مجموعة مراد يوسف بهبهاني وشركة بهبهاني للسيارات، الشركة الرائدة في قطاع السيارات والوكيل الحصري للعلامات التجارية بورشه، سكودا وفولكس واجن في الكويت، موظفيها المميزين تقديرا لجهودهم وتفانيهم على مدار العام.



وجمع الحفل 800 موظف مع عائلاتهم، حيث رحب بهم الرئيس التنفيذي عبد المحسن بهبهاني، وحرصت الفعالية على تعزيز روح التواصل الاجتماعي بين الحضور من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية والتنافسية ومن أبرزها مسابقة كرة الطائرة ومسابقات شد الحبل، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والتحديات التي استمتع الجميع بالمشاركة فيها.



وبهذه المناسبة، صرحت أمثال معرفي رئيسة المبيعات وتطوير الأعمال، قائلة: تعد هذه الفعالية السنوية بمنزلة رسالة شكر وامتنان من قبل إدارة الشركة للموظفين وأفراد عائلاتهم لما يقدمونه من جهود خلال العام.



وأضافت: هذه المناسبات تعتبر أيضا فرصة مثلى للقاء جميع الموظفين خارج نطاق بيئة العمل، والتعبير عن تقديرنا لجهود موظفينا الذين هم جوهر نجاحنا ودافعنا الرئيسي لتحقيق جميع الإنجازات خلال عام 2022، ويسرنا أن يشكل اليوم السنوي المفتوح مناسبة أساسية يتطلع جميع الموظفين لحضورها في كل عام.



وشهد الحفل تكريما للموظفين المتفانين الذين امضوا 20 عاما وما فوق في خدمة الشركة وذلك تقديرا لجهودهم الدؤوبة وامتنانا لالتزامهم وولائهم.



يذكر أن مجموعة مراد يوسف بهبهاني وشركة بهبهاني للسيارات تواصل دائما استضافة فعاليات مماثلة بانتظام على مدار العام، التزاما منها بتقدير موظفيها ودعما لمكانتها الرائدة كجهة متميزة في استقطاب وتوظيف أفضل القدرات والطاقات العاملة في الكويت.