أعلن بنك بوبيان عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة الدعية، مضيفا بذلك فرعا جديدا إلى شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ضمن استراتيجية الانتشار الجغرافي لتوسيع دائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية.



وقال نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان بشار الدوب: مع افتتاح أحدث فروعنا في منطقة الدعية تصل شبكة فروع البنك المنتشرة إلى 46 فرعا ليعزز بذلك بوبيان تواجده مع عملائه لتقديم خدمات رقمية متطورة ومتكاملة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجاتهم، لاسيما في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حاليا.



وأوضح الدوب أن الفرع يعد نتاجا لاستراتيجية العمل المستمر التي انتهجها البنك منذ سنوات نحو التطور والتحول الرقمي، مشيرا الى أن التواجد في تلك المنطقة الحيوية يعمل على زيادة قاعدة المستفيدين من المنظومة المصرفية والوصول بخدماتها إلى مختلف فئات العملاء تفعيلا لمبدأ الشمول المالي الذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك والذي يوليه البنك أهمية قصوى.



وأكد أن إدارة البنك حريصة على تطوير وتحديث شبكة فروعنا المنتشرة في الكويت وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا، كما يتم تجهيز الفروع وتزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وكافة الإمكانات التي توفر لعملائنا السرعة والراحة والسهولة لأداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.



وأشار إلى أن فرع منطقة الدعية الذي يعمل بنظام دوام الفترة الواحدة من الساعة 8:30 صباحا حتى 3:00 عصرا سيسهم في خدمة شريحة كبيرة من عملائه من سكان المنطقة بشكل خاص والمناطق المجاورة، لاسيما بخدماته الرقمية المتوافرة عبر Boubyan Direct على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.



وأضاف أن الفرع سيوفر خدماته إلى جميع عملاء البنك وغيرهم من العملاء الجدد من خلال استخدام كل الإمكانات التي تم وضعها في خدمتهم خصيصا وهو ما يتناسب مع استراتيجية التوسع المستمر في الاستثمار في المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية جنبا إلى جنب مع توسعه في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.



وأشار إلى أن خدمة عملائنا على قمة أولوياتنا في بوبيان الأمر الذي يتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، لافتا إلى أن التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوما بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.



ويعد تصميم الفرع الجديد مواكبا لأحدث التطورات التي يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء سواء من الشركات أو الأفراد في ظل حرص البنك على ان يتمتع عملاؤنا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعنا والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة.



كما تمت مراعاة تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركة وانتظار العملاء، حيث تم تخصيص منطقة لخدمة الرجال وأخرى لخدمة السيدات ليبقى بوبيان متميزا وقادرا على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محليا وعالميا.