

دعاء خطاب

[email protected]





دوام الصحة والاستقرار والنجاح والأمان.. طموحات كبيرة وأمنيات كثيرة يتمناها النجوم والفنانون وينتظرون في العام الجديد تحقيقها، ولكل منا أمنيات تحققت خلال العام الذي أوشك على الانتهاء وأخرى لم تتحقق بعد، والعام الجديد 2023 يأتي، وعام ينصرم بكل ما فيه من آمال وطموحات وآلام وأحزان وانتصارات وإخفاقات للبشرية جمعاء في المجالات.



«الأنباء» تنشر الآمال والطموحات التي يتطلع نجوم وفنانو الكويت والوطن العربي إلى تحقيقها على المستويين الشخصي والعام في 2023، التفاصيل في السطور التالية:



في البداية، قال الإعلامي علي نجم: أتمنى أن أسافر للخارج مع ابنتي هيام، لأنني لم أغادر البلاد ولم أحصل على عطلة منذ ما قبل جائحة كورونا لارتباطي بالعمل بعد مغادرتي لـ «مارينا إف إم»، والتركيز على شركتي المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني والإذاعي.



من جانبها، قالت فاطمة الصفي: أمنيتي أن يعم السلام العالم وأن ينعم الجميع بالخير والأمان، وعلى المستوى الشخصي أتمنى لنفسي النجاح والتوفيق في الحياة.



بدوره، تمنى الفنان المصري خالد منصور أن يؤدي مناسك الحج وبعدها يقوم بزيارة الكويت في العام الجديد، قائلا: «بقالي 32 سنة مروحتش الكويت».



منصور خلال حديثه لـ «الأنباء» عن جانبه الشخصي أكد أنه عاش وترعرع في الكويت منذ الصغر، قائلا: «لم أكن أعرف شيئا غير الكويت»، وأنها بالنسبة له هي وطنه الثاني بدون مبالغة، معربا عن افتقاده الكثير من الأماكن في الكويت، مثل الفحيحيل والسالمية وغيرهما من الأماكن الجميلة.



في السياق ذاته، تمنت الفنانة مروة الأزلي الشفاء لوالدتها في العام الجديد، وأضافت: «أتمنى دوام الصحة والعافية للجميع وأتمنى أن يعم السلام العالم وأن تنتهي الصراعات والحروب، وبشكل شخصي أتمنى أن ينال ما أقدمه إعجاب الجمهور».



وعن أمنياتها للعام الجديد، تمنت انجي كيوان أن تشارك في أحد أعمال الأكشن قائلة: «أتمنى تقديم دور «سوبر هيرو» وأتمنى أن أحسن اختياراتي الفنية لأقدم أدوارا مختلفة ومميزة.