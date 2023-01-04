القاهرة - محمد صلاح



رفضت الفنانة يسرا الارتباط الشائع بين التقدم في العمر وغياب الشغف بمتع الحياة، مؤكدة أنها تحترم عمرها لكنها في نفس الوقت تعشق الغناء والرقص، وتريد الاستمتاع بكل لحظة في عمرها، وقالت إنها لا تعترف بجملة «أنا كبرت في السن»، وأنها تعتبر أن السن مجرد رقم فقط، وتابعت: «بحترم السن اللي أنا وصلتله، هيقولولي مثلا انتي بترقصي وبتغني في كل مكان مرة واحدة كده، آه طبعا بعمل كده أنا بني آدمة بحب انبسط، وأعيش واحب الناس اللي معايا تبقى مبسوطة، مينفعش ابقى قاعدة متكبرة، والعمر مجرد رقم».



وحول حصاد العام 2022، قالت يسرا، خلال حلولها ضيفة ببرنامج «كلام نواعم»، المذاع عبر قناة «mbc1»: «أجمل حاجه حصلتلي خلاله، هي نجاح مسلسل «أحلام سعيدة»، وأسوأ حاجة حصلتلي في هذا العام هو فقدان الفنان هشام سليم، كما تحدثت أيضا لو كان لديها القدرة على إعادة يوم واختياره مجددا قائلة: هختار كل يوم كنت بعيدة فيه عن أمي، ترجع تاني عشان أكون معاها».