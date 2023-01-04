كشف عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الإدارية في «بوكسهل الكويت» د.وائل عبدالله عن مشاركته في المؤتمر الدولي السابع حول الأعمال والإدارة والاقتصاد «ICBMECONF» الذي أقيم في كلية كيبل بجامعة أكسفورد عبر تقديم ورقة بعنوان «دراسة العوامل المؤثرة في قبول العميل لروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي: القطاع المصرفي في الكويت».



ويعتبر المؤتمر من أبرز المؤتمرات الاقتصادية في العالم، حيث يأتي الحضور من دول مثل الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين وفرنسا وجمهورية التشيك وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا وإيران ونيجيريا وعشرات الدول الأخرى، ويسلط الضوء على الاحتياجات الأكثر إلحاحا في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في مجال الاقتصاد وريادة الاعمال. وقدم د.وائل عبدالله دراسة علمية عن أهمية الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي واستخداماته ومدى تفاعل العملاء مع هذه الخدمات، ويعتبر هذا التطور التكنولوجي أداة مساعدة للمصارف لتقديم تجربة أفضل للعملاء، وتوفير التكاليف ووضع حد لعمليات الاحتيال المالي، ما مثل فرصة لفحص موضوعات متعددة من وجهات نظر جديدة.