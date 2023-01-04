القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات. وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات. وشددت على أنه لا توجد أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وصل إلى نحو 31 ألف مصري حتى الآن، مناشدة المصريين المقيمين بالخارج عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة.