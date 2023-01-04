تعرضت موسكو لضربة ميدانية جديدة أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين، فيما تصاعد الغضب من القيادة الروسية اثر اعترافها النادر بسقوط أكبر عدد من جنودها بلغ 63 في قصف أوكراني على أحد مراكز التجنيد في مدينة ماكيفكا، وهو عدد أقل بكثير من الذي أعلنته وزارة الدفاع الأوكرانية التي أكدت وقوع أكثر من 400 قتيل و300 جريح.



وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني ان قواتها أوقعت نحو 500 جندي بين قتيل وجريح في هجوم آخر بالمدفعية على خيرسون جنوب اوكرانيا. وذكرت في تقريرها أن الهجوم وقع قرب قرية تشولاكيفكا، واستهدف جنودا روسا ومعدات عسكرية روسية، وان «خسائر العدو 500 قتيل وجريح». وذكرت الهيئة أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة الجديدة. وجاء ذلك قبل أن يهدأ الغضب الذي أثارته الخسائر الفادحة في ماكيفكا. وأكد مراسلو الحرب الروس ذوو النفوذ المتزايد أن المئات قتلوا في الهجوم، واتهموا كبار القادة العسكريين بالفشل في تعلم الدروس من أخطائهم الماضية.



وقال نائب رئيس السلطة التشريعية في مدينة موسكو أندري مدفيديف «بعد عشرة أشهر على بداية الحرب، من الخطير ومن الإجرامي اعتبار العدو أحمق لا يرى شيئا». وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، اتهم البعض السلطات الروسية بتقليل عدد القتلى. وأظهرت لقطات نشرت على الانترنت لما بعد الانفجار، مبنى ضخما تحول إلى أنقاض يتصاعد منه الدخان.



وقال مدونون عسكريون، كثيرون منهم يتابعه مئات الآلاف من المستخدمين، إن الدمار الهائل كان نتيجة تخزين الذخيرة في نفس المبنى الذي توجد فيه ثكنة عسكرية، على الرغم من أن القادة يعرفون أنها كانت في مرمى الصواريخ الأوكرانية. وأكد إيغور جيركين، أحد القادة السابقين للقوات المؤيدة لروسيا في شرق أوكرانيا والذي برز ضمن المدونين العسكريين القوميين الروس، إن عدد الضحايا من القتلى والجرحى يبلغ مئات الأفراد. وقال إن الذخيرة كانت مخزنة في الموقع والمعدات العسكرية الروسية لم تتبع طريقة التمويه.



وامتد إعلان الغضب إلى المشرعين. وطالب غريغوري كاراسين، عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي) «بتمحيص داخلي صارم». ودعا سيرغي ميرونوف، المشرع والرئيس السابق لمجلس الاتحاد، الى اجراء مساءلة جنائية للمسؤولين الذين «سمحوا بتكدس جنود في مبنى بلا حماية... ولكل السلطات الأعلى التي لم توفر المستوى المناسب من الأمان».