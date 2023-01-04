بعد أن وصفت بأنها أكثر حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة، جاءت أولى خطواتها استفزازا من وزير الأمن القومي وزعيم الصهيونية الدينية المتطرفة ايتمار بن غفير، حيث نفذ مع مجموعة من المستوطنين أول عملية اقتحام لباحات المسجد الأقصى الشريف في عهد الحكومة الجديدة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال امس، وسط تنديد دولي وعربي واسع. وفي حين أكدت واشنطن أنها تعارض الإضرار بالوضع القائم في القدس المحتلة، حذرت الفصائل الفلسطينية من حرب دينية في المنطقة.



وأدانت وزارة الخارجية السعوديـــة الممارســات الاستفزازية، معربة عن أسفها لما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.



وجددت الوزارة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) امس ـ التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



كما أدانت دولة الإمارات بشدة عملية الاقتحام، وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ـ في بيان لها ـ موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.



ودانت قطر بشدة اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وحذرت في بيان خارجيتها من السياسة «التصعيدية» التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.



بدورها، دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الخطوة، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي ـ في بيان ـ إن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مدانة، وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.



من جهتها، أعربت الخارجية المصرية عن أسفها لاقتحام مسؤول إسرائيلي رسمي المسجد الأقصى، وأكدت رفضها لأي إجراءات «أحادية» مخالفة للقانون الدولي. من ناحيته، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بأشد العبارات الاقتحام، واصفا ذلك بأنه استباحة للحرم القدسي وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين، في سياق متصل، نقل مراسل «أكسيوس» عن السفير الأميركي بإسرائيل توم نايدس قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي خطوات من شأنها الإضرار بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة.



في الأثناء، أصدرت الفصائل الفلسطينية في غزة بيانا اعتبرت فيه أن اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد خطير واستفزاز للشعب الفلسطيني، وأنه ينذر أيضا بحرب دينية في المنطقة، حسب وصفها.



ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية زيارة بن غفير بأنها تستهدف «جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا»، داعيا الفلسطينيين إلى التصدي لمثل هذه الاقتحامات.



وقالــــت الرئاســـــة الفلسطينية إن اقتحام بن غفير المسجد الأقصى تحد للفلسطينيين، وإن استمرار الاستفزازات سيؤدي لتفجر الأوضاع. وقد نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالاقتحام، ووصفته بـ «الاستفزاز غير المسبوق».



بدوره، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن جريمة اقتحام المسجد الأقصى استمرار لعدوان الاحتلال على المقدسات الإسلامية وحربه على المدينة المقدسة المحتلة.



وأكد قاسم ـ في بيان صحافي ـ أن «الأقصى» كان وسيبقى فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، ولا يمكن لأي قوة أو شخص «فاشي» تغيير هذه الحقيقة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من الاحتلال. أما الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي فقال إن اقتحام الوزير الإسرائيلي للأقصى عدوان على الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين جميعا.



وكان بن غفير قال أثناء الاقتحام إن حكومته لن تستسلم لتهديدات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإن الحرم القدسي هو المكان الأهم لشعب إسرائيل، على حد قوله.



واضاف في تغريدة على تويتر ان ما يسمى «جبل الهيكل مفتوح للجميع»، وأظهر مقطع فيديو بن غفير وهو يتجول في محيط المسجد الاقصى محاطا بحراسة أمنية مكثفة وبرفقته يهودي متدين آخر. وتابع على تويتر «إذا كانت «حماس» تظن أن بإمكانها ردعي بالتهديدات فعليها أن تفهم أن الزمن قد تغير»، مضيفا أن «هناك حكومة في القدس».