القاهرة - ناهد إمام



أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه من المقرر التوجه إلى الكويت في إطار زياراتها الخارجية للقاء الجالية المصرية للاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم وآرائهم وأفكارهم.



وأشارت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أن موعد الزيارة سيتحدد لاحقا، مشيرة إلى أن خطة وزارة الهجرة للتواصل المستدام تتضمن لقاء المصريين في مختلف أنحاء العالم ومناقشة أفكارهم لربطهم بالجهود التنموية في مصر.



وأكدت الوزيرة الحرص على الالتقاء بالجالية المصرية والتفاعل مع قضاياهم والتعرف على ما لديهم من أفكار واقتراحات بشأن كل المجالات سواء التي تخص التنمية والاستثمار في مصر أو فيما يتعلق باحتياجاتهم وطلباتهم.



وقالت ان الكويت بها عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج، لذلك تأتى ضمن خطة زياراتها الخارجية.



وحول خطة الوزارة خلال العام الجديد، كشفت جندي النقاب عن أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات وسيتم تنفيذها خلال عام 2023. ومنها تنفيذ خطوات إنشاء شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، موضحة أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الاقتصاديـــة الخاصة بهذه الشركة.



وأضافـــت الوزيـــرة أن الشركة التي سيتم تأسيسها تركـــز على استثمـــارات المصريين بالخارج في المشروعات الكبرى في مصر، بالإضافة الى عدد من المجالات ستقوم الشركة بالاستثمار بها من بينها الاستثمار العقاري، ومشروعات الإنتاج الزراعي وإنتاج الثروة السمكية، مؤكدة أن من يديرها هم المستثمرون المصريون بالخارج بأنفسهم لتحقيق الأهداف المنشودة.



وأكدت أن التخفيضات غير المسبوقة لمبادرة شراء سيارات المصريين بالخارج تمثل عاملا داعما لهم، مشيرة إلى أن قرار إمكانية الشراء من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر ووكلاء السيارات بها أيضا بدلا من جلب السيارة من الدول التي يعملون بها بالخارج، سيوفر على المصري بالخارج الكثير من الوقت وإنهاء إجراءاتها عند شراء السيارة.



ولفتت إلى أن الدولة تعمل على تحقيق أمل كان لدى المصريين بالخارج منذ أكثر من 20 عاما، وهو شراء سيارة، من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند شراء سيارة.