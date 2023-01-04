مبارك الخالدي



تغادر البلاد غدا بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب متوجهة إلى القاهرة لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 18 الجاري، ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة فهد العازمي.

ومن المقرر أن يخوض أبناء الأحمدي 3 مباريات ودية مع فرق مصرية، ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني عيد سابج تحقيق الفائدة المرجوة من المعسكر والحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

جدير بالذكر أن الشباب يتربع على صدارة فرق دوري زين لفرق الدرجة الأولى برصيد 17 نقطة بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة من البطولة قبل التوقف الأخير.