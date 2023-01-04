

تجري في العاشرة من صباح اليوم مراسم قرعة دوري العلامات التجارية «براندز ليغ» في نسخته الثانية في برج الحمراء (الدور 55)، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرياضة راعي البطولة، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) المستضيف، وشركة «هايب ترند» منظم البطولة، وعدد من الشخصيات الرياضية.



ويشارك في دوري العلامات التجارية الذي يقام خلال الفترة من 7 حتى 16 يناير الجاري، 32 فريقا، يمثلون كبريات الشركات المحلية، والعلامات التجارية العالمية في الكويت وفريق جريدة «الأنباء» الراعي الإعلامي الحصري للبطولة، حيث سيتم توزيع الفرق المشاركة في البطولة بحسب القرعة على 8 مجموعات تضم كل واحدة 4 فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى دور الـ 16 الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



هذا، وستقام المباريات على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي يوميا، بدءا من السادسة حتى التاسعة مساء، ويتكون كل فريق في «براندز ليغ 2» من 7 لاعبين أساسيين و3 احتياطيين.



يذكر أن فريق جريدة «الأنباء» توج بلقب النسخة الأولى للدوري التي أقيمت على الملاعب الفرعية لستاد جابر الأحمد الدولي عام 2020.