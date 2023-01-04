ليلى الشافعي



نظمت الفنانة اسما الظفيري معرض «رسامي الخليج الاول في الكويت» وهي مشرفة مجموعة رسامي الخليج بالكويت بالتعاون مع الفنان محمد الكعبي من البحرين والفنان سعود العتيبي من السعودية و42 فنانا، حيث تم عرض 74 لوحة واستمر المعرض خمسة ايام بقاعة معجب الدوسري في منطقة مشرف.



وتم عرض اللوحات التي لاقت اقبالا كبيرا وتمت المبادرة بشراء لوحتين لمحبي الفن التشكيلي، وختم المعرض برغبة الجميع في اعادة العرض نظرا للإقبال الكبير من محبي الفن التشكيلي، وحضر المعرض كل من د.نبيل الفيلكاوي رئيس نقابة الفنانين الكويتيين والفنانة ثريا البقصمي والفنان عبدالعزيز ارتي.