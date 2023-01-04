نفى مصدر مسؤول بمحافظة دمشق في تصريح خاص لموقع صحيفة «الوطن» الموالية وجود دراسة لترخيص عمل آليات «التوك توك» ثلاثية العجلات في عدد من أحياء العاصمة دمشق، مؤكدا أن هذا الموضوع غير مطروح حاليا على الإطلاق ولايزال مجرد أحاديث أو أفكار لم تصل إلى مستوى الدراسة الفعلية على أرض الواقع.



ونوه المصدر بوجود مخاطر قد يسببها عمل «التوك توك»، نافيا وجود أي ترخيص مطروح لأي شركة من الشركات، ولم يخصص أي مكان لعمل هذه الآليات على الإطلاق، مبينا أن الموضوع خارج منظور المحافظة حلال الفترة الراهنة، علما أن التوك توك التي تعرف بـ «الطريزينة» في بعض المناطق صمم للعمل ضمن الحارات الضيقة فقط وليس بالشوارع الرئيسية.