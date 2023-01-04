

القاهرة ـ ناهد إمام



قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إعداد فيديو توضيحي لخطوات الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد (مسكن)، بالطرح الأول للتخصيص الفوري، بنظام الطرح الدائم، والمستمر حجزها حتى شهر فبراير المقبل، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وتيسيرا على المواطنين الراغبين في التقدم للحجز لبناء مسكنهم الخاص.



وأكد الجزار أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز قطع الأراضي السكنية بمختلف مستوياتها في المدن الجديدة في هذا الطرح، وأن هذا الإقبال هو أكبر دليل على نجاح توجه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التي تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.



من جهته، قال د.وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ـ المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة: بدأت خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة يوم الخميس 8/12/2022 ومستمرة لمدة شهرين من تاريخ البدء، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للحجز عبر الرابط التالي: https://reserve.newcities.gov.eg، والذي يتيح مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.



وأضاف معاون وزير الإسكان: يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل: الرقم القومي ـ الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي ـ البريد الإلكتروني ـ رقم المحمول ـ العنوان الحالي، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات ـ جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلا بالموقع، ومنها: إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا ـ إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، كما تتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذلك إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف دراسة الطلبات.



وأشار معاون وزير الإسكان إلى أنه تم عرض قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الأول، ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، من يوم الخميس 8/12/2022، وأن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة.