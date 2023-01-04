قال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة قبيل اجتماع المعارضة السورية مع المسؤولين الأتراك أمس بخصوص التقارب بين أنقرة ودمشق، «إن المناقشات لن تشمل أي تنازل عن أهداف الثورة السورية»، حسبما نقل موقع «تلفزيون سوريا».



وأفادت المصادر بأن أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتمعوا أمس أيضا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.



وأكد تشاووش أوغلو أن اجتماعات عقدتها مختلف المؤسسات التركية مع المعارضة السورية.



وفي محاولة لطمأنة المعارضة وبعد المظاهرات التي شهدها الشمال السوري رفضا للتطبيع، أكد تشاووش أوغلو ان بلاده لن تطبع «العلاقات مع النظام السوري رغما عن المعارضة السورية».



وقال انه سيجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، مشيرا إلى أن «أميركا منزعجة من لقاءاتنا مع الطرف السوري لكنها لا تنتقدنا».



ولفت إلى تفهم الحكومة التركية موقف الإدارة الأميركية المعارض للتطبيع، وأضاف «الولايات المتحدة لم تقل لنا لماذا تقابلون النظام أو ما الذي يجري، لكننا نعرف أنهم ضد هذا التطبيع، نرى هذا في تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية».



وتابع في مؤتمر صحافي أثناء رحلة عودته من البرازيل: «يجب على الولايات المتحدة أيضا، أن ترى أن السياسات المتبعة منذ سنوات لم تصل إلى نتيجة، بالنهاية هذه الحرب الأهلية يجب أن تتوقف، ولن يكون هذا عبر مخالفة المعارضة (السورية)».