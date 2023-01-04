وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن صحة خبر تسريب اختبارات الثانوية العامة، ونص السؤال على ما يلي:



استنادا إلى ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بأن تسريب اختبارات الثانوية العامة مستمر فجر كل اختبار، وقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لبعض هذه الاختبارات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما صحة خبر تسريب اختبارات الثانوية العامة؟ إذا كان صحيحا، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.



2- ما اللوائح والقرارات والإجراءات التي من خلالها تضمن الوزارة عدم تسريب الاختبارات؟ مع تزويدي بصورة منها.



3- هل سبق أن تسرب اختبار لمرحلة ما خلال آخر 3 سنوات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بالقرارات والإجراءات المتخذة حيال ذلك، وهل حاسبت الوزارة المسؤول عن ذلك؟