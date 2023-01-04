وجه النائب شعيب شعبان سؤالين إلى كل من وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن موعد افتتاح مستشفى الصباح الجديد، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن أسباب عدم احتفال وزارة التربية هذا العام بيوم المعلم العالمي.



ونص السؤالان على ما يلي:



سؤال إلى وزير الصحة



جرى توقيع العقد الخاص بمستشفى الصباح الجديد منذ نهاية أبريل 2014 بتكلفة (179) مليون دينار تقريبا، ويشمل تصميم وتجهيز وصيانة المستشفى، الذي يقع في منطقة الصباح الصحية، مقابل الواجهة البحرية على مساحة (88) ألف متر مربع، ولكن المشروع لم يكتمل.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما موعد افتتاح مستشفى الصباح الجديد؟



2 ـ ما أسباب تأخير إنجاز المشروع؟



3 ـ ما ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة الأخير على المشروع؟ وما ردكم على كل ملاحظة؟



4 ـ هل شكلت لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق في مستشفى الصباح القديم لجزء تابع له في عام 2020؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟ وما الإجراءات التي قمتم بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما نتائج التحقيق؟ وما القرارات التي أصدرتموها بناء على التوصيات الواردة في لجنة التحقيق؟



5 ـ ما جنسية الكادر الطبي والإداري الذي ستكلفونه لإدارة المستشفى الجديد؟ وما مصير المستشفى القديم؟



6 ـ ما خطة الوزارة عند تسلم مشروع مستشفى الصباح الجديد لتحديد كيفية إدارته وتوزيع الإدارات فيه؟



7 ـ هل سيستعان بخبرات أجنبية لإدارة المرفق الصحي الجديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هي؟ مع تزويدي بتفاصيل رؤيتكم حول هذا الأمر.



وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي: دأبت وزارة التربية على الاحتفاء بيوم المعلم الذي يصادف (5) أكتوبر من كل عام، وذلك تقديرا لرسالة المعلم السامية وتشجيعا وتكريما لأصحاب هذه الرسالة على مواصلة دورهم في تربية النشء وتعليمهم.



ولما كانت وزارة التربية لم تحتفل بهذا اليوم العام الحالي، بما يعكس رسالة سلبية للمعلمين والقطاع التعليمي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب عدم احتفال وزارة التربية هذا العام بيوم المعلم العالمي؟



2 ـ هل تنوي الوزارة إقامة الاحتفال وتكريم المعلمين المتميزين؟



3 ـ هل تدرك الوزارة الرسالة السلبية لقطاع المعلمين كأهم مكونات المنظومة التعليمية والتربوية، جراء عدم تقديرهم في يوم المعلم؟



4 ـ ما خطط الوزارة لتحفيز المعلمين وتسهيل رسالتهم التعليمية بما ينعكس إيجابا على الوضع التعليمي؟



5 ـ هل سيشمل أي تكريم لاحق الأشخاص الذين رشحتهم الوزارة في العام الماضي ولم يكرموا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى سيتم ذلك؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟