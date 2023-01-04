أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أن «تعاون السلطتين هو مطلب المرحلة المقبلة»، مضيفا ان «اللقاءات التنسيقية بين المجلس والحكومة كفيلة بحل الأمور كلها».



وقال العجمي في تصريح بالمركز الإعلامي عقب اجتماع السلطتين أمس في مجلس الأمة «جئنا اليوم (أمس) بمبادرة حكومية بعد توجيه سمو رئيس مجلس الوزراء بطلب لقاء رئيس مجلس الأمة وممثلي الأمة»، مبينا أن «القصد من الزيارة التعاون من أجل الوطن ومستقبله».



وأوضح العجمي أن الحكومة استمعت إلى كل ملاحظات النواب وستؤخذ في الاعتبار، مضيفا انه ستكون هناك لقاءات كثيرة بهدف التعاون والعبور إلى بر الأمان.



وشدد على أن «التعاون هو المطلوب في المرحلة المقبلة لإخراج الوطن مما هو فيه ومن أجل البر بالقسم الذي أقسمه الجميع أمام الله عز وجل ثم التاريخ والشعب».



واعتبر أن «البر بالقسم يكون من خلال العمل الجاد والدؤوب»، معربا عن ثقته بأن هذه الاجتماعات والتنسيق كفيلة بحل الأمور كلها لمصلحة الوطن وأهله.