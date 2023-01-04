

وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن عدد الأساتذة المنتدبين في جامعة الكويت، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- عدد الأساتذة المنتدبين في جامعة الكويت، وسيرتهم الذاتية واسم الكلية والمواد المخصصة لهم ضمن العبء التدريسي لكل أستاذ على حدة.



2- ما ميزانية العبء التدريسي الإضافي للأساتذة في جامعة الكويت؟ مع بيان المصروفات لكل أستاذ على حدة وفقا للدرجة العلمية، وتزويدي بقائمة المواد لكل أستاذ على حدة حتى آخر 10 سنوات، وذلك لكل سنة على حدة.



3- كشف مفصل مبينا فيه مناصب أعضاء هيئة التدريس سواء بالتكليف أو بالأصالة آخر 10 سنوات.



4- عدد الدرجات العلمية لمعيدي البعثات، مع بيان قيمة كل درجة في الميزانية لكل كلية.



5- هل استخدمت أحدث البرامج في متابعة الاقتباس العلمي والتدقيق على الأبحاث لترقيات أعضاء هيئة التدريس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعقود البرامج مع النتائج الرقمية لتقييم الأبحاث.



6- المشاركات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية، مع بيان قيمة المصروف على كل عضو هيئة تدريس في تلك المؤتمرات، وتزويدي بالأوراق العلمية التي قدمت في هذه المؤتمرات (إن وجدت).



7- صورة من عقود الأساتذة الوافدين، مع بيان بدلات المدارس التي منحت لأبنائهم والسند القانوني لذلك، مع تزويدي بالسند القانوني الذي يسمح بتغطية بدل المدارس أبناء أعضاء هيئة التدريس للوافدين ولا يغطي أبناء أعضاء هيئة التدريس الكويتيين.