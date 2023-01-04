وجه النائب هاني شمس 3 أسئلة إلى 3 وزراء منها سؤال مشترك، عن أسباب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لضباط صف أفراد متقاعدين، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي الصباح، وسؤال إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن القضايا المرفوعة من الإدارة الجامعية ضد المغردين من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة بجامعة الكويت.



ونص سؤاله المشترك إلى وزيري الداخلية والدفاع على ما يلي:



نص قرار مجلس الوزراء رقم (2008/495) على منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمته من العسكريين بعد خدمة 25 سنة براتب سنتين بدلا من راتب سنة المطبق حاليا، ما يفيد سريان مكافأة الاستحقاق بواقع سنتين على جميع الضباط الذين تبلغ خدمتهم 25 سنة، بغض النظر عن رتبهم العسكرية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لضباط صف أفراد متقاعدين حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 ـ هل يوجد مخصص مالي محجوز ومرحل منذ سنوات إلى نهاية الخدمة؟



3 ـ كم القيمة الإجمالية لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة لضباط صف أفراد متقاعدين؟



4 ـ كم القيمة الإجمالية لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة لضباط صف أفراد متقاعدين، وعدد مَن لم يحصل على المكافأة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:



أكدت مديرة جامعة الكويت بالتكليف مرات عدة للصحف المحلية في بداية تقلدها المنصب في تاريخ 2022/11/16 بأنها بصدد «السعي لسحب كل القضايا المرفوعة من الجامعة» ضد المغردين وغيرهم من الناشطين على خلفية تصريحات لهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد القضايا المرفوعة من الإدارة الجامعية ضد المغردين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت من تاريخ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان التكييف القانوني للتهمة، وأسباب تحويلهم إلى النيابة العامة لكل حالة على حدة.



2 ـ كم عدد القضايا المرفوعة من الإدارة الجامعية ضد المغردين من الطلبة بجامعة الكويت من تاريخ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان التكييف القانوني للتهمة وأسباب تحويلهم إلى النيابة العامة لكل قضية على حدة.



3 ـ ما الإجراءات الفعلية والعملية التي اتخذتها مديرة جامعة الكويت بالإنابة في سعيها لسحب كل القضايا المرفوعة من الجامعة منذ تقلدها المنصب حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بجميع القرارات والمخاطبات التي أصدرتها مديرة جامعة الكويت بشأن سحب الدعاوى القضائية في هذا الشأن.