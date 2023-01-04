وجه النائب د.مبارك الطشة 6 أسئلة إلى 6 وزراء هم كل من، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن مخفر منطقة غرب عبدالله المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا، عن افتتاح محطات وقود في المنطقة نفسها، ووزير الصحة د.أحمد العوضي عن استمرار مستوصف المنطقة في العمل لفترة أطول، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز عن وصلة من عبدالله المبارك إلى الدائريين الخامس والسادس، ووزير الدولة لشؤون البلدية عن عقود النظافة بالمنطقة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي عن خطة افتتاح السوق المركزي بالمنطقة.



ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤال إلى وزير الداخلية



تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد افتتحت وزارة الداخلية مخفرا في المنطقة قبل عام تقريبا، وفي كثير من الأحوال يحول المراجعون إلى مخفر الأحمدي الذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من المنطقة لاستكمال التحقيق والإجراءات في البلاغات والشكاوى التي يتقدمون بها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ لماذا افتتح مخفر منطقة غرب عبدالله المبارك كنقطة أمنية غير مكتملة الخدمات، وليس مخفرا يقدم كل الخدمات التي تقدمها باقي المخافر في مختلف مناطق البلاد؟



2 ـ ما الأسباب التي تعيق تحويل النقطة الأمنية إلى مخفر متكامل؟ وهل للأمر علاقة بالتجهيزات أو بالقدرات البشرية المطلوبة لإدارة المخفر وتسيير أعماله؟



3 ـ هل هناك دراسات أو بحوث أجرتها الوزارة حول الاحتياجات الأمنية والخدمية للمنطقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



4 ـ هل هناك خطط لتحويل النقطة الأمنية إلى مخفر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى يمكن أن يحدث ذلك؟ وهل هناك برنامج زمني لتلك الخطة؟



سؤال إلى وزير النفط



تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد صرح مدير التسويق المحلي السابق بشركة البترول الوطنية الكويتية إن الشركة تعتزم إنشاء وتشغيل عدد جديد من محطات الوقود في بعض مناطق البلاد من بينها منطقة غرب عبدالله المبارك بحلول عام 2021 إلا أن هذا لم يحدث رغم الحاجة الملحة لسكان المنطقة إلى مثل هذه المحطات.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل لدى شركة البترول الوطنية الكويتية خطط لإنشاء وتشغيل محطات وقود في منطقة غرب عبدالله المبارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإلى أين وصلت تلك الخطط؟ وهل لاتزال تلك الخطط قائمة؟



2 ـ ما أسباب تأخير إنجاز محطات الوقود في المنطقة حتى الآن؟ ومتى يتوقع تسليمها وتشغيلها؟ وهل هناك جدول زمني لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي به.



سؤال إلى وزير الصحة



تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد افتتح فيها مركز صحي في شهر سبتمبر 2022 لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين القاطنين في المنطقة، إلا أن المستوصف ومنذ افتتاحه يغلق أبوابه أمام المراجعين في الثانية ظهرا ما يضطرهم إلى مراجعة المستوصفات في المناطق الأخرى المجاورة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب هذا الإغلاق؟ وهل للأمر علاقة بالتجهيزات والمعدات الطبية أم بنقص الكادر الطبي والتمريضي والإداري؟



2 ـ هل لدى الوزارة خطط لفتح المستوصف لفترات أطول فضلا عن إمكانية استقبال المراجعين على مدار الساعة؟ وهل يمكن تحقيق ذلك في المدى القريب أم توجد معوقات تحول دون ذلك؟



سؤال إلى وزيرة الأشغال



تعاني منطقة غرب عبدالله المبارك من ازدحام مروري خانق لاسيما في أوقات الذروة، بسبب قلة مداخل المنطقة ومخارجها على الطرق الرئيسة، وبعد طول انتظار قامت وزارة الأشغال العامة بعمل وصلة للمنطقة على طريقي الدائريين الخامس والسادس، وعلى الرغم من الانتهاء منهما لم يفتتحا حتى الآن.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ متى انتهت وزارة الأشغال العامة من عمل وصلة للمنطقة على الطريقين الدائريين الخامس والسادس؟ ولماذا لم يفتتحا حتى الآن؟ وهل هناك أسباب واضحة تبرر مثل هذا التأخير؟



2 ـ هل تسلمت الوزارة أعمال الوصلة المشار إليها من الشركة أو المقاول القائم بالعمل؟ وهل هناك أي أعمال تغييرية أو إضافية تسببت في تأخير الافتتاح؟



3 ـ إذا كان هناك تأخير من جانب المقاول، هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما طبيعتها؟ مع تزويدي بهذه الإجراءات وأي مستندات أو مراسلات بهذا الخصوص.



سؤال إلى وزير شؤون البلدية



يعاني أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك من الإهمال في الخدمات المقدمة من بلدية الكويت بشكل كبير، رغم أنها من المناطق السكنية الجديدة، ويشكو القاطنون فيها من ظواهر عدة من بينها تدني مستوى النظافة وتراكم القمامة في الشوارع وإهمال مناهيل الصرف.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل هناك عقود مبرمة بين البلدية وأي من شركات النظافة لتولي أعمال النظافة في المنطقة ونقلها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما اسم الشركة الموقع معها العقد؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ذلك؟



2 ـ هل هناك تقارير في شأن متابعة أعمال الشركة والإشراف عليها ومراقبتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



3 ـ ما الملاحظات التي سجلها المراقبون والمشرفون على أعمال النظافة في المنطقة؟ وما الإجراءات المتخذة حيال تلك الملاحظات؟



4 ـ بالنظر إلى شكاوى المواطنين المتعددة والكثيرة من تراكم النفايات وملفات البناء بكميات كبيرة في بعض الشوارع وإهمال مناهيل الصرف، هل أشارت التقارير المرفوعة إلى أي من تلك الملاحظات؟ وما الإجراءات التي اتخذت تجاه الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات والكتب الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، وفي حال لم تتخذ إجراءات بحق الشركة، ما أسباب ذلك؟



سؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية



تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد أنشئ فيها سوق مركزي سلّم منذ فترة زمنية طويلة، لكنه لم يفتتح حتى الآن، وبالنظر إلى حاجة المواطنين والمقيمين الملحة في المنطقة إلى السوق المركزي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ متى سيفتتح السوق المركزي لمنطقة غرب عبدالله المبارك بشكل كامل؟ وهل هناك خطة أو برنامج زمني للافتتاح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



2 ـ ما الأسباب والمعوقات التي تؤخر افتتاح السوق؟



3 ـ تكفلت جمعية صباح الناصر بافتتاح بعض الأفرع في المنطقة، فهل خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس إدارة الجمعية بشأن أسباب التأخير؟ وهل تسلمت ردا بهذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المبررات التي أبداها للتأخير؟ وهل للدورة المستندية علاقة بالتأخير؟ مع تزويدي بالمراسلات ذات الصلة بين الوزارة ومجلس إدارة الجمعية.



4 ـ هل هناك خطط للتوسع مستقبلا وافتتاح أفرع للجمعية.