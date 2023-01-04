منصور السلطان - مبارك التنيب



توفي قائد دراجة نارية وأصيب اثنان آخران بجروح وكسور خطيرة إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين «انقلبت إحداهما» ودراجة نارية امس.

وقد أفاد مصدر «الأنباء» بأن بلاغا ورد فجر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الفحيحيل السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والإسعاف والإطفاء ومركز شرطة القرين لموقع الحادث، حيث تبين ان الحادث وقع بين سيارتين ودراجة نارية يقودها شخص لفظ أنفاسة الأخيرة في الموقع وإصابة شخصين بجروح وكسور خطيرة تم نقلهما إلى المستشفى، فيما تم رفع جثة قائد الدراجة النارية من قبل رجال الأدلة الجنائية.