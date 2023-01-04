ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان



خلص اجتماع «المكاشفة والمصارحة» بين الحكومة والمجلس الذي عقد في مكتب مجلس الامة امس الى انطباع ايجابي «لكن بترقب»، خصوصا مع الابقاء على بعض القضايا دون اتفاق، ووعود بمتابعة قضايا أخرى، وتحفظ على ما هو مرفوض من حيث المبدأ.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن النواب الحضور الذين وصل عددهم في نهاية الاجتماع الى 22 طرحوا قضايا العفو والقروض أو شراء مديونيات المواطنين وخروج المحكومين بقضية «فرعية شمر» بالسوار، وإسقاط فوائد المتقاعدين، ورفع سقف المعاش التقاعدي.

وأشارت المصادر الى ان الجانب الحكومي كرر تحفظه السابق على قضية اسقاط القروض أو شراء المديونيات.

واستدركت المصادر أن الحكومة لوحت باتخاذ الاجراءات الدستورية التي تمتلكها في حال أصر النواب على استغلال توافر الاغلبية لتمرير قوانين مرفوضة لدى السلطة التنفيذية أضعفها رد القوانين.

وقالت المصادر إن الحكومة اكدت على ضرورة تحقيق التعاون مع المجلس من خلال اللجان البرلمانية للاتفاق من خلالها على صياغة القوانين والتقارير، وأنها جاءت لمد يد التعاون مع المجلس.

وأوضحت المصادر أن بعض النواب طرحوا ضرورة ان تقدم الحكومة بدائل عن قضية القروض تحقق تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة الى ان الجانب الحكومي وعد بإعداد عدة بدائل سيتم الاعلان عنها قبل جلسة 10 يناير تكون بمنزلة الحل الوسط «ولا يجوز تقديم قانون لإسقاط القروض والمديونيات دون تنسيق وتفاجأ الحكومة بذلك».

وشددت المصادر على ان الحكومة اكدت في اكثر من موقع رغبتها الصادقة في استمرار المجلس وزيادة التنسيق لإنجاز القضايا المهمة مثل زيادة الرواتب والمتقاعدين، ثم يتم الالتفات لباقي القضايا الخلافية.

وفي هذا الاطار أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي أن الحكومة استمعت إلى كل ملاحظات النواب وستؤخذ في الاعتبار.

وأمس وافقت اللجنة التعليمية على زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50%، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في معدل التضخم الذي طال جميع الطلبة المبتعثين.