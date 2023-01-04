استهل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش سجل مبارياته في منافسات الفردي بموسم 2023 بالفوز على الفرنسي كونستانت ليستيان ضمن منافسات بطولة أديلايد الدولية للتنس.



وفي إطار استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة، التي يتطلع إلى تعزيز رقمه القياسي بها بالفوز بلقبها للمرة العاشرة، تغلب ديوكوفيتش على ليستيان 6-3 و6-2.



وقال ديوكوفيتش بعد الفوز على ليستيان المصنف 65 على العالم: «لا يمكنني التذمر بشأن أول مباراة».



وأضاف: «لعبت بشكل جيد للغاية.. أعتقد أن أول 6 أشواط كانت تنافسية للغاية، أمام لاعب لم أواجهه من قبل».



وتابع في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «هو لا يرتكب الكثير من الأخطاء.

ويلعب ضربات الإرسال بشكل خادع ويجيد التصويب».



ويشارك ديوكوفيتش (35 عاما) في بطولة أديلايد للمرة الأولى منذ عام 2007، وسيلتقي في مباراته المقبلة الفرنسي كوينتن هاليس.

وحقق دينيس شابوفالوف المصنف السابع للبطولة انتصارا صعبا أمام الأسترالي رينكي هيجيكاتا وتغلب عليه 2-6 و6-4 و6-3.

واستهل يانيك سينر مشواره في الموسم بالفوز على البريطاني كايل إدموند 6-3 و6-2، كما تغلب كارين خاشانوف على بيدرو كاشين 6-2 و6-4.

وتأهل دانييل مدفيديف دون عناء كبير إلى دور الستة عشر، حيث انسحب لورينزو سونيجو من المباراة أمامه خلال المجموعة الثانية بسبب الإصابة، وذلك عندما كان مدفيديف متقدما 7-6 و2-1.