في ليلة تاريخية.. قدم نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل عالمي شهده ملعب «مرسول بارك» بحضور كامل من مشجعي النادي.

ودخل رونالدو مرتديا قميص النصر التقليدي بالرقم 7، ووجه تحياته للجماهير الكبيرة التي هتفت كثيرا باسم الدون البرتغالي، وبادلهم التحية والحب والتقدير، وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لإسعادهم.



وقدم رونالدو عائلته لجماهير النصر، وعبر عن سعادته وعائلته بحضوره وسط هذا الحشد الكبير.



وقال رونالدو إنه لاعب «فريد» لانتقاله إلى السعودية، مشيرا إلى أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح بعد الانضمام لنادي النصر في صفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.

وأضاف، خلال تقديمه في مؤتمر صحافي، «أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى هنا السعودية.

حطمت كل الأرقام القياسية هناك أوروبا وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا». وتابع «جئت إلى هنا للفوز لألعب لأكون جزءا من نجاحات البلد وثقافة البلد».

وكشف رونالدو، الذي حقق مسيرة مذهلة مع مان يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، عن أنه رفض عددا من العروض من أوروبا وأماكن أخرى للانضمام إلى النصر.

وتابع ابن الـ 37 عاما «مهمتي في أوروبا انتهت، تلقيت العديد من العروض من أوروبا والعديد من البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال».

وأضاف اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات «حاولت العديد من الأندية التوقيع معي لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءا من هذا البلد الرائع.

وبالنسبة لي كان ذلك تحديا». ووقّع رونالدو مع النصر عقدا حتى يونيو 2025 تقدر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مان يونايتد بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وأكد رونالدو أن كرة القدم قد تغيرت في «السنوات العشر والعشرين الماضية»، مستشهدا بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في الدور الأول من مونديال قطر 2022.



وتابع «بالنسبة لي، المجيء إلى السعودية لا يعني نهاية مسيرتي. ولكي أكون صادقا لا يهمني على الإطلاق ما يقوله الناس».

من ناحيته، قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر «رونالدو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وتواجده في النصر إضافة كبيرة لنا ولدورينا».

وأضاف «الصفقة ليست مجرد توقيع مع نجم كبير، واتفاقيتنا معه تمتد لدعم أكاديميات النادي والتعريف بنادينا، ووجود نجم بحجم رونالدو ونادي بشعبية النصر كاف باستقطاب رعاة، وهناك رعاة تجاريون للصفقة سيتم الإعلان عنهم مستقبلا».



وبين آل معمر «الصفقة ستكون لها عوائد تعود إيجابا على نادي النصر والدوري السعودي، رونالدو طلب معاملته مثل كل لاعب آخر في النصر».



من جهته، أكد مدرب النصر رودي غارسيا «رونالدو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن الرائع أن يكون لاعبا في فريقي».

وأضاف «لا يوجد لدي ما أعلمه لكريستيانو وسنتشارك الخبرة معه.. هدفنا أن يكون رونالدو سعيدا بيننا في النصر».