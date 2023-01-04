

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى ضم الدولي البرتغالي ماثيوس نونيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في مقابل 44 مليون جنيه إسترليني.



وذكرت صحيفة «ليفربول» المتخصصة في أخبار النادي الإنجليزي، أن المدير الفني يورغن كلوب مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط ولفرهامبتون ماتيوس نونيز هذا الشهر بعدما تعثرت مفاوضات الصيف الماضي.



وأوضحت أن ليفربول كان على وشك إبرام اتفاق في الصيف الماضي مع صاحب الـ 24 عاما، لكن الانتقال لم يحدث وانضم البرتغالي إلى ولفرهامبتون.



وحاليا يمكن أن يعود ليفربول بعرض انتقال أخرى، لكن عليه تلبية مطالب ولفرهامبتون الذي أنفق 38 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار) للتعاقد مع نونيز، لكن يمكنهم الآن بيعه مقابل 44 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار).