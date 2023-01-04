عزّز مرسيليا مركزه الثالث بعودته منتصرا من مونبلييه 2-1 في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



والفوز هو الرابع تواليا لمرسيليا الذي رفع رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق 4 نقاط عن لنس الثاني ومتقدما على موناكو بفارق 3 نقاط.

وافتتح مرسيليا التسجيل في مطلع الشوط الثاني بواسطة البرتغالي نونو تافاريس (47)، قبل أن يضيف الثاني عبر النيران الصديقة بواسطة ماكسيم استيف (61)، وجاء هدف تقليص الفارق لمونبلييه متأخرا عبر تيجي سافانييه (90+1 من ركلة جزاء). وطرد الحكم تافاريس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وفشل ليل بطل الموسم قبل الماضي من الاقتراب من فرق المقدمة بسقوطه في فخ التعادل على أرضه مع رينس 1-1. وفي مباراة ثانية، فشل ستراسبورغ في الخروج من دائرة الهبوط بسقوطه أمام ضيفه تروا 2-3.



واستعاد رين المركز الرابع من موناكو بفارق نقطة واحدة بفوزه المتأخر على نيس 2-1.