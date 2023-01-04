دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، «قيام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي صباح امس باقتحام المسجد الأقصى بمواكبة من قوات الاحتلال الإسرائيلي».



واعتبرت الخارجية أن «هذا الانتهاك الخطير لحرمة المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي من قبل وزير في الحكومة الإسرائيلية الجديدة يؤشر الى منحى السياسات المتطرفة التي بدأت تمارسها الحكومة الإسرائيلية حيال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته. تتجلى هذه السياسات أيضا بالاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين واقتحام المخيمات والبيوت وتدمير الممتلكات، لاسيما من خلال تغيير معالم وواقع مدينة القدس».



ورأت في «هذه الممارسات إعلانا واضحا من حكومة نتنياهو عن سياستها العدوانية ورفضها العملي لجهود السلام الهادفة إلى التوصل لحل على أساس الدولتين»، داعية «مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته، والقيام بما يلزم للجم التدهور الخطير وردع الحكومة الإسرائيلية وإلزامها احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».