أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انه لن يتسامح «مع أي تغيير في قواعد الاشتباك من جانب إسرائيل او أي مس بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان».



وأضاف نصرالله، في خطاب له في ذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، ان «المقاومة في لبنان ليست بحاجة الى غطاء فما تريده، رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها وهذا حقنا الطبيعي».



وأشار إلى أن «من ينتظر المفاوضات بين امیركا وایران حول النووي ممكن ينتظر عشرات السنين فنبقى بلا رئيس جمهورية».



ولفت الى أن «هناك مواصفات طبيعية لرئيس الجمهورية، وأنا أضفت صفة، هي ألا يكون متآمرا على المقاومة ولا يطعنها وحقنا ان نتمسك بهذه الصفة».



وتابع «يعني رئيس لا يذهب بالبلد الى حرب أهلية ورئيس يريد الوفاق والحوار ويساعد في حماية لبنان امام التهديدات والمخاطر فهذه مصلحة وطنية لكل البلد».



وقال «كل الذين كانوا يراجعون ايران في أي شأن من هذه الشؤون كان الجواب هذا شأن لبناني».



وعن علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر، قال السيد نصرالله «يجب ان نعود الى بعضنا البعض، فالحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى».



وأضاف «نشجع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان، وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط»، لافتا إلى أن «الاشكال بيننا وبين التيار الوطني الحر نحن حريصون على معالجته بالتواصل وحريصون على العلاقة».



وتابع السيد نصرالله «نحن إذا حطينا يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا لكن اذا الطرف الثاني نزع يده لا نجبر أحدا، فبعض حلفائنا وأصدقائنا يناقشوننا في العلن وينتقدوننا في العلن ونحن لا نفعل ذلك لأننا نفضل النقاش الداخلي والانتقاد الداخلي».



وقال «لا شك أنه قد حصل خلل ما فيما جرى في السياسة والاعلام، كنت أقول دائما للوزير جبران باسيل انه اذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فأنتم غير ملزمين، وسنعالج الخلاف مع التيار الوطني الحر لأن اللبنانيين هم بحاجة الى اللقاءات والتواصل».