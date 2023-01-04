بيروت _ بولين فاضل

استدعت الأجهزة الأمنية اللبنانية الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب وأخضعتهما للتحقيق بسبب زيارتهما الأخيرة الفنان فضل شاكر في مخبئه في مخيم عين الحلوة في الجنوب.

وبناء على استنابة قضائية تمّ هذا الاستدعاء للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء .وبعد التحقيق تبين حصول شيرين وحسام على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وعلى هامش زيارتها لبنان قصدت فضل في مخيم عين الحلوة، وبحسب المعلومات فإن الحديث بينهما تركز على ضرورة إنتاج أغنية مشتركة بينهما، وهي فكرة كان فضل وشيرين متفقين عليها منذ سنوات من دون أن تتم .

يُذكر أن الزيارة حصلت مساء الخميس الفائت وشارك فيها المنتج يوسف حرب والشاعر أحمد ماضي وبعض الأصدقاء.