توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة لنهار اليوم الأربعاء، وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغزیرة على بعض المناطق.

أما ليلا سيكون الطقس باردا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغزیرة على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 16 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.