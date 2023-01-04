توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن تستمر الحالة المطرية في البلاد حتى ظهر يوم غد الخميس على فترات متقطعة.

وقال القراوي لـ "كونا" اليوم الأربعاء إن ذلك عائد إلى امتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.



وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار (ديمة) خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق ونشاط في الرياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.



كما توقع أن تقل السحب وتتراجع فرص الأمطار من نهار يوم غد الخميس حيث تتحسن الأجواء تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا و باردا إلى شديد البرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية مع فرص لتكون الضباب.