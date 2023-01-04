القاهرة - ناهد إمام

أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة جديدة بعائد 25% لمدة عام.



وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن مصرفه قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف في نهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.



وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم الأربعاء في كافة فروع البنك الأهلي المصري، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.



من جانبه، أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مصرفه قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف في نهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.



وأضاف أن تلك الشهادة تم توفيرها أيضا منذ بداية عمل اليوم الأربعاء في كافة فروع بنك مصر، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.