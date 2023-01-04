أكدت وزارة الداخلية على الجميع اليوم الأربعاء، ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الأمن في الطريق بحال وجود تحويلات أو طرق بديلة أثناء هطول الأمطار في البلاد.

وشددت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على قائدي المركبات ضرورة ترك مسافة أمان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ والالتزام بربط حزام الأمان وعدم السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع مياه.

كما دعت وزارة الداخلية الجميع إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس والتحذيرات ذات الصلة.