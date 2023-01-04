بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى د.حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة إطلاق القمر الإصطناعي الكويتي (كويت سات 1) إلى الفضاء يوم أمس الثلاثاء من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

مشيدا سموه بجهود فريق هذا المشروع الوطني والذي هو مبعث للفخر والاعتزاز والذي تترأسه القائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء الدكتورة هالة خالد الجسار ويضم أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلبة وطالبات من مختلف التخصصات العلمية في جامعة الكويت وبدور الجهات المساهمة في هذا المشروع الرائد لاسيما مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تحقيق هذا الإنجاز العلمي البارز الذي من شأنه أن يسهم في تطوير إمكانيات الكوادر الوطنية في علوم الفضاء وأبحاثها وبما يعود بالنفع والاستفادة من هذا المجال الحيوي على الوطن العزيز.

سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه ويسدد خطى أبناءه الكرام في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والحضارية المنشودة التي تسمو بمكانته في العلياء وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية.