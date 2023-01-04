بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى د. حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى فريق عمل المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي الأول بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي (كويت سات 1) إلى الفضاء يوم أمس الثلاثاء من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

أعرب سموه فيهما عن خالص تهانيه لهذا الإنجاز الكبير الذي توج بدخول دولة الكويت إلى مجال الفضاء.

مشيدا سموه بهذا الإنجاز المتميز الذي تحقق فكرا وتصنيعا بعقول وأياد كويتية جسدت خلالها الطموح الوطني ورسخت مكانة وطننا العزيز على خارطة الإنجازات العلمية والتقنية إقليميا ودوليا مؤكدا سموه حفظه الله الدعم لكل الجهود المخلصة التي تهدف إلى رفع شأن بلدنا الحبيب وتقدمه.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أبناء الوطن الأوفياء التقدم والتميز في كافة المجالات تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.