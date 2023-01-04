يحاول مهندسون بمساعدة الجيش، إنقاذ طفل في سن العاشرة سقط قبل أربعة أيام في حفرة بعمق 35 متراً في موقع ورشة بناء جسر في جنوب فيتنام.

وسيعمل المنقذون على فصل أنبوب من الخرسانة المسلحة عن حفرة 35 متراً تحت الأرض، في محاولة لإنقاذ الطفل المحاصر تاي لي هاو نام الذي توقف عن التفاعل مع عمال الإغاثة ووضعه غير معروف.

وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ثاب (جنوب) دوان تان بو إن "الطفل عالق منذ أربعة ايام داخل أنبوب ويعاني بلا شك إصابات متعددة".

وكان تاي لي هاو نام يبحث على ما يبدو عن خردة حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمتراً ويشكل أحد دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب، وفق ما قال أحد عناصر الإغاثة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف.

وأوضح دوان تان بو "لقد حاولنا إنقاذ الفتى بالوسائل المتاحة أمامنا"، و"اضطررنا بعدها إلى طلب المساعدة على المستوى الوطني ومن الخبراء".

وبحسب وسائل إعلام محلية، حاول عناصر الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل.