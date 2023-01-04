أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة فضائية مأهولة من سلسلة أبولو التي دارت حول الأرض لمدة 11 يوما عام .1968

وجاء في بيان لناسا أن والتر كانينجهام توفي في هيوستن عن 90 عاما

ونقل عن مدير ناسا بيل نيلسون قوله: "كان والت كانينجهام طيارا مقاتلا وعالم فيزياء ورائد أعمال ، لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا". وأضاف: "على متن أبولو 7، أول مهمة مأهولة يجري إطلاقها، صنع والت ورفاقه التاريخ، مما مهد الطريق لجيل أرتميس الذي نراه اليوم".

وتابع: "سوف تتذكر وكالة ناسا دائما مساهماته في برنامج أمتنا للفضاء ونبعث بتعازينا إلى عائلة كنينجهام".

وانطلق كانينجهام وزملاؤه رواد الفضاء والتر شيرا ودون فولتون إيزيل في مهمة الفضاء أبولو 7 التي استغرقت 11 يوما في 11 تشرين الأول/أكتوبر .1968

وولد كانينجهام في مدينة كريستون بولاية أيوا في 16 آذار/مارس .1932 وبعد حصوله على الدكتوراة في الفيزياء، تم اختياره كرائد فضاء في وكالة ناسا عام .1963