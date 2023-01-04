أكّد الممثل الأميركي جيريمي رينر المعروف بأدواره في أفلام عدة من سلسلة مارفل، الثلاثاء أنه "مشوّش جداً" عقب حادث على الثلج تعرّض له أمام منزله في نيفادا.

ونُقل النجم السينمائي البالغ 50 عاماً إلى المستشفى صباح الأحد، بعدما أصيب نتيجة تدحرج كاسحة ثلوج كان يستخدمها لإزالة الثلوج أمام منزله.

ونشر رينر صورة عبر حسابه في انستغرام الثلاثاء يظهر فيها داخل أحد المستشفيات ويبدو وجهه متورّماً، وعلّق "شكراً لكم جميعاً على كل رسائلكم اللطيفة. أنا مشوّش جداً ولا أستطيع الكتابة، لكنني أرسل محبتي لكم جميعاً".

وأوضح مدير أعماله سام ماست أنّ الممثل خضع لعملية جراحية. وقال إنّ رينر "لا يزال في العناية المشددة ووضعه دقيق لكن مستقر"، مشيراً إلى أن الممثل "يظهر تحسّناً ويجري محادثات ومعنوياته مرتفعة".