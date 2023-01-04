أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بشكل حاد في 2022 ،ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود والسيارات وإيجارات السكن، بينما تباطأ نمو الأسعار كانون الأول/ديسمبر وسط انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع متوسط التضخم السنوي إلى 8ر2 % في 2022 من 6ر0 % في .2021 وفي 2020 تراجعت أسعار المستهلك بواقع 7ر0 %.

وترجع الزيادة الأخيرة في الأساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز والسيارات وإيجارات السكن، بينما انخفضت أسعار العروض المجمعة للاتصالات الثابتة والمتنقلة والأدوية. وفي 2022، ارتفعت أسعار السلع المحلية بواقع 6ر1 % وزادت المستوردة بنسبة 7ر6 %.

وتراجع تضخم أسعار المستهلك إلى 8ر2 % في كانون الأول/ديسمبر من 3 % في تشرين الثاني/نوفمبر. وانخفض التضخم من ذروة بلغت 5ر3 % في آب/أغسطس إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر.

ومقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر، تراجعت أسعار المستهلك بواقع 3ر0 % في كانون الأول/ديسمبر بعدما ظلت ثابتة في الشهر السابق. وهذا كان متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد.