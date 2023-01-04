توصل علماء في كلية "كينجز" في بريطانيا أن مركب "OCT2013" يمكن أن يمنع الموت القلبى المفاجئ بشكل فعال مثل عقار " ليدوكاثين"، ولكن بدون آثار جانبية خطيرة.

وتقع حالات وفاة بشكل كبير في المملكة المتحدة قبل وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المريض نتيجة نقص تروية الدم وهي حالة مرضية لا تتلقى فيها عضلة القثلب الكمية الكافية من الدم بسبب انسداد في الشريان التاجي وجراء عدم انتظام ضربات القلب المعروفة بإسم الرجفان البطيني (VF)، وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة حددت الأدوية التي يمكن أن تتصدى للرجفان البطيني، إلا أن آثارها الجانبية تعني أنها فشلت في التجارب السريرية.

وفي الدراسة الحالية، استخدم العلماء نموذج النوبة القلبية في الفئران لاختبار فعالية مركب "OCT2013" الذي تبين أنه ينشط في بيئة ذات أكسجين منخفض، أو بعبارة أخرى ينشط في جزء القلب الذى يعاني من نقص التروية الدموية، وأوضحت الدراسة أن مركب "OCT2013" في حد ذاته "غير نشط" لذلك ليست له آثار في أي مكان آخر ما يعني عدم تسببه في أي آثار جانبية ضارة.

وأفادت التجارب الأولية على مركب "OCT2013" أنه تمكن من منع الموت القلبي المفاجئ في الفئران، محاكياً تأثيرات " الليدوكائين" على الخواص الكهربائية للأجزاء الدماغية للقلب دون محاكاة التأثيرات غير المرغوب فيها لليدوكائين في مكان آخر.

وتمكنت هذه الدراسة من تطوير فئة جديدة من الأدوية لديها القدرة على منع الموت المفاجئ المرتبط بنوبة قلبية، ويأمل العلماء أن يكون مركب "OCT2013" أساسًا لعقار جديد يمكن وصفه خارج المستشفى لتلبية حاجة علاجية مهمة لم تتم تلبيتها.