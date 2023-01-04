حظيت أغنية الفنان تامر حسني "نفس الحنين" التي غناها بطريقة جديدة وطرحها على قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية بمناسبة العام الجديد، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و865 ألفا و314 مشاهدة بعد 5 أيام من إصدارها،

وكان تامر حسني قد قام بإعادة غناء "نفس الحنين" التي أصدرها عام 2016، بنسخة جديدة وظهر في مقطع صوتي على (انستجرام) يغني الأغنية، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.

وأصدر تامر حسني النسخة الجديدة من أغنية " نفس الحنين" يوم 29 ديسمبر الماضي، وهي كلمات جمال الخولي وألحان محمد يحيى وتوزيع تميم، وعزف عود النسخة الحديثة الموسيقار عبد الرحمن شوقي، وعزف الجيتار أحمد نبيل.

ويستعد حسني لإعادة أغنية جديدة، ونشر صورة عبر حسابه بموقع (فيسبوك) وهو يستمع لعزف على العود.