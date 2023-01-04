أكدت "الجمعية الأمريكية لأمراض الرئة" (ALA) أنه بالرغم من أن الإقلاع عن التدخين قد يكون أمرا مؤلما لكثير من المدخنين، إلا أنه وفي غضون دقائق معدودة من التوقف عن التدخين يبدأ الجسد في التغير نحو الأفضل.

وأوضحت الجمعية أن الفوائد الصحية تتضاعف بالابتعاد عن التدخين، حيث ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتعود مستويات أول أكسيد الكربون في الدم إلى وضعها الطبيعي، وفي غضون أسبوعين إلى ثلاثة أشهر يبدأ التحسن في الدورة الدموية وتزداد كفاءة وظائف الرئة، وبمرور الوقت، ينخفض أيضًا خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي وسرطان الرئة.