انتعش الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، مدعوما بزيادة في المباني غير السكنية، لكن بناء المنازل التي تسع أسرة واحدة واصل التأثر بفعل ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الإنفاق على التشييد ارتفع 0.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد انخفاضه 0.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الإنفاق على التشييد 0.4 بالمئة.

وزاد الإنفاق على التشييد 8.5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع الإنفاق على مشروعات البناء الخاصة 0.3 بالمئة بعد انخفاضه 0.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وقفز الاستثمار في البنايات الخاصة غير السكنية 1.7 بالمئة