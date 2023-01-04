أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد سنغافورة سجل في 2022 نموا أكبر مما كان متوقعا، لكنه أبطأ بكثير مما كان عليه في 2021 وحذر محللون من تباطؤ مستقبلا.

كان معدل النمو في سنغافورة 3,8% في 2022 وهو أعلى من توقعات الحكومة عند 3,5% لكنه لا يزال أقل من معدل 7,6% في 2021.

تأثر هذا المؤشر بانكماش بنسبة 3% في قطاع الصناعات المهم في سنغافورة في الربع الأخير.

بلغ النمو في الربع الأخير 2,2% في تراجع حاد عن 4,2% في الفصل السابق بحسب التقديرات الموقتة لوزارة التجارة.

تأثرت صادرات رقائق الكمبيوتر خصوصا بسبب تراجع الطلب العالمي الناجم عن التضخم الكبير والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.