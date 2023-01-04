قال وزير الصحة التايلندي أنوتين تشارنفيراكول إن تايلاند تتوقع وصول 300 ألف زائر صيني إلى تايلاند في الربع الأول من هذا العام وسط تخفيف الصين سياسة صفر كوفيد الصارمة.

وقال أنوتين، في بيان إن الوافدين من الصين سيأتون بالتدريج بسبب محدودية الرحلات الجوية المتاحة، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتوقع أنوتين وصول 60 ألف زائر في كانون الثاني/ يناير، و 90 ألفا في شباط/ فبراير، و 150 ألفا في آزار/ مارس.

وأضاف أنوتين أن وزارة الصحة ستناقش يوم الجمعة المقبل اقتراحا بأن يتم تطعيم الزوار الأجانب بجرعتين على الأقل من اللقاحات ضد كوفيد19- وسيكون لديهم وثيقة تأمين صحي تغطي علاج الفيروس قبل السماح لهم بدخول البلاد.

وذكر أنوتين أن المسؤولين الحكوميين اتفقوا على أن يتم معاملة كل سائح أجنبي بصورة متساوية ولن تكون هناك إجراءات صحية عامة تمييزية إزاء الزوار من دول معينة.

ويشار إلى أن الوافدين من الصين كانوا يشكلون أكبر مجموعة من الزوار الأجانب إلى تايلاند قبل الجائحة، وأن عددهم يصل إلى نحو 10 مليون زائر من مجموع 40 مليون أجنبي قاموا بزيارة ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في عام .2019