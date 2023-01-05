الدوحة - فريد عبدالباقي



تستكمل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري القطري لكرة القدم بمباراتي تجمع الأولى بين الريان مع السيلية في الـ 4:15 مساء على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، وعلى نفس الملعب يلتقي الأهلي مع العربي في ديربي الهلال التي ستقام بـ 6:25 مساء.



ووفقا لإعادة جدولة مباريات الجولة الثامنة تم تأجيل مواجهات: أم صلال مع المرخية، والسد مع قطر، والشمال مع الوكرة، وذلك بسبب ارتباط بعض اللاعبين مع منتخباتهم المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الشهر الجاري.



ويسعى الريان إلى تحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم عندما يواجه السيلية اليوم، فـ«الرهيب» لم يكن على أفضل ما يرام خلال الجولات السبع الماضية ليحقق أسوأ بداية له وضعته في المركز الأخير في الدوري برصيد نقطة واحدة، بتعادله مع أم صلال.



وكان الريان قد أعلن قبل أيام تدعيم صفوفه بالمدافع الدولي الياباني شوغو تانيغوتشي قادما من نادي كاواساكي فرونتال الياباني ليحل بديلا للدولي الفلسطيني ياسر حمد، كما ضم الريان الحارس ايفانيلدو رودريغيز لنهاية الموسم على سبيل الإعارة قادما من صفوف النادي الأهلي القطري.



بدوره، لا يعد حال فريق السيلية أفضل، حيث لم يكن الفريق الذي يقوده المدرب التونسي سامي الطرابلسي بالصورة المرضية ليحتل المركز الـ 11 برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل و5 هزائم.



وتترقب الجماهير القطرية لقاء ديربي الهلال الذي يجمع بين الأهلي (الخامس برصيد 10 نقاط) والعربي (المتصدر برصيد 16 نقطة).



ويفتقد العربي جهود عبدالعزيز الأنصاري لإصابته بوتر اكيلس، لينضم إلى غيابات الفريق جاسم جابر ومحمود أبوندى لتواجدهما في صفوف منتخب قطر في كأس الخليج.