بلغ الروسي دانييل مدفيديف بسهولة الدور ربع النهائي من دورة أديلايد للتنس، عقب فوزه على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، ولحقت به البيلاروسية أرينا سابالينكا الى الدور ذاته لدى السيدات بعد أن أنقذت 7 نقاط لخسارة المجموعة الأولى ضد الروسية لودميلا سامسونوفا.



وتعملق مدفيديف، المصنف السابع عالميا، أمام كيتسمانوفيتش وفاز عليه 6-0، 6-3 ليضرب موعدا مع مواطنه كارن خاتشانوف الفائز على البريطاني جاك درايبر 6-4، 6-2.



وجاء فوز بطل أميركا المفتوحة 2021 بعد يوم من إنقاذه سبع نقاط في المجموعة الاولى خلال الدور الأول ضد الإيطالي لورنتسو سونيغو الذي انسحب في المجموعة الثانية للإصابة بعد خسارته الأولى.



وتأهل أيضا الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، الى ربع النهائي بفوزه على الأميركي ماكنزي ماكدونالد 6-4، 6-3.



ولدى السيدات، عادت سابالينكا، المصنفة خامسة عالميا، من تأخر 5-1 في المجموعة الأولى لتفوز على سامسونوفا 7-6 (8-10)، 7-6 (3-7) في مباراة استغرقت ساعتين و15 دقيقة.



تلتقي تاليا مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الفائزة على الأستونية كايا كانيبي 6-0، 6-4.



وتأهلت أيضا الى ربع النهائي الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بفوزها على الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة فلاشينغ ميدوز 2019، بنتيجة 6-4، 6-0.



ولحقت بها الأوكرانية مارتا كوستيوك الفائزة على الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون العام الماضي، 7-6 (7-5)، 2-6، 3-6، على أن تلاقي التونسية أنس جابر أو الرومانية سورانا كيرستيا.