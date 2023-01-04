عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء د.حنان الحسيني، عن إجراء 20 عملية نسائية عبر المنظار ثلاثي الأبعاد لحالات مختلفة مثل استئصال الرحم الكلي بالمنظار وإزالة التلفيات الرحمية، فضلا عن عمليات البطانة المهاجرة التي تعتبر من العمليات الصعبة والمعقدة.

وبينت د.الحسيني في تصريح لـ«الأنباء»، أن هذا جاء على هامش ورشة عمل عن عمليات مناظير النساء والتوليد نظمها قسم النساء والولادة بمستشفى الجهراء بمشاركة البروفيسور الزائر هيمنت كانوجي أستاذ جراحات النساء والتوليد في الهند.

وبينت أن المنظار الثلاثي الأبعاد يعتبر من الأجهزة الحديثة التي تتميز بعرض الصور برؤية أفضل للأعضاء والأنسجة داخل البطن، منوهة بأنها تمكن الجراح من ملاحظة أدق التفاصيل، علما انه تستخدم نظارات خاصة لهذه التقنية، كما تتميز أيضا بتكبير الصورة وتحقيق أفضل النتائج بأقل المضاعفات في مثل هذه النوعية من العمليات.