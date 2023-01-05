

خطر الملح الزائد في الطعام



كشفت خبيرة التغذية أنتونينا ستارودوبوفا، أن الملح الزائد في الطعام يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، ويجب عدم استهلاك أكثر من خمسة غرامات منه يوميا. وحذرت الطبيبة من أن الملح الزائد يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض.

وأوضحت أن «الملح يحتوي على الصوديوم الذي يؤدي استهلاكه الزائد إلى احتباس السوائل في الجسم، وتصاحب ذلك زيادة في ضغط الدم وزيادة الحمل على الكلى».



ونصحت ستارودوبوفا بالاهتمام بالملح الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، كقاعدة عامة، مكشوف على العبوة بها علامة على شكل قلب.

وحذرت ستارودوبوفا من أن «حتى مثل هذا الملح ينبغي عدم إساءة استخدامه». بالإضافة إلى ذلك، من المنطقي إدخال الملح المعالج باليود في قائمة الاستهلاك، مما يعوض نقص هذا العنصر في الجسم.



المصدر: «موسلينتا. رو»